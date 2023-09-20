Работали на оборонном заводе. В Николаевской области поймали российских агентов

Руководителем сети оказался сотрудник местного оборонного предприятия в Николаевской области. Российская разведка завербовала его еще во время обучения в военном институте бывшего СССР. Долгие годы шпион находился в "режиме ожидания" и был расконсервирован после начала полномасштабного вторжения РФ.

В группу также входила жена предателя, тоже работавшая на оборонном заводе, и еще двое его знакомых из Николаева и Очакова.

По указаниям Главного управления Генштаба РФ (более известно как ГРУ), супруги-агенты собирали информацию об образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Предатели использовали свой доступ к секретной документации.

Два других шпиона отслеживали места базирования и маршруты перемещения ВСУ.

Полученные данные агентура передавала своему руководителю, а тот должен был отчитаться перед "куратором". Для коммуникации использовали анонимные чаты в одном из мессенджеров. СБУ сработала на опережение и задержала всех участников сети на попытке передачи разведданных.

На основании собранных доказательств СБУ объявила трем задержанным подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Еще один фигурант получил подозрение в несанкционированном распространении информации о военных (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Пока все они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила в Николаевской области российских шпионов (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ задержала вражеского информатора из Славянска, собиравшего для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Также ранее правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

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