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"Работаем с территории России": Буданов прокомментировал удар по авиабазе Пскова

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Авиабаза в Пскове был атакован дронами, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, два сильно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова The War Zone, проекту издания The Drive.

"Мы работаем с территории России", - сообщил Буданов, однако не уточнил, была ли атака проведена сотрудниками ГУР или российскими партизанами. Он также отказался сообщить, какие дроны и в каком количестве использовались.

В своей оценке повреждений самолета Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены".

Снимки, полученные изданием от источника в ГУР, подтверждают слова Буданов о масштабах ущерба, нанесенного во время атаки.

На снимке экрана с видеокамеры инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке, виден непосредственный результат одного из ударов: он попал в то же место, где два Ил-76 получили повреждения. Топливо на борту, возможно, было причиной того, что два других полностью сгорели.

Как отмечает The War Zone, согласно изображению, беспилотник, вероятно, сбросил бомбы на аэродром, что может подтверждать заявление Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории России, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

Ил-76 являются основой транспортной военной авиации России. Буданов рассказал, что они являются целью ГУР, поскольку они находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников".

Удар по Пскову

Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотниками сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

 

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