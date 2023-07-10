Работаем над воздушным щитом. Зеленский анонсировал переговоры о ПВО на саммите НАТО

"Очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разных уровней. Страны Европы, Америка, Канада, Япония. Приоритеты абсолютно очевидны - это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин", - рассказал глава государства.

По его словам, сейчас Украина работает над созданием полноценного воздушного щита на всей территории.

Также планируется обсудить оружие для фронта, другие аспекты защиты жизни и общей безопасности, добавил Зеленский.

"Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса", - отметил президент.

Саммит НАТО

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Планируется, что на нем союзники по Альянсу объявят важное решение насчет вступления Украины. В частности, они могут отменить выполнение плана действий по членству для нашей страны.

Также Украину могут официально пригласить стать частью Североатлантического альянса. Такую идею уже поддержал президент Польши Анджей Дуда.

Как пишут западные СМИ, на встрече должен присутствовать и президент Владимир Зеленский. Однако официально его участие пока еще не подтверждали.