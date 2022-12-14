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Работает ПВО. В Киеве сбили уже 11 вражеских дронов

Фото: силы ПВО сбили в Киеве еще один "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сбили в Киеве еще один дрон типа "Шахед". Всего защитники сбили уже 11 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один "Шахед". По состоянию на 08:00 общее количество сбитых дронов 11", - говорится в сообщении.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщают, что украинская ПВО сбила 10 беспилотников Shahed-136/131. Россия запускает дроны из направления восточного побережья Азовского моря.

В ВСУ отметили, что работа еще продолжается, поэтому украинцев призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, что жители столицы сегодня проснулись от взрывов. Позже стало известно, что враг атакует город иранскими дронами-камикадзе.

В КГВА сообщили, что обломок от сбитого дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

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