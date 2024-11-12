Работники сферы с самыми низкими зарплатами получат доплату 1300 гривен

Согласно постановлению, доплата "за особые условия работы" составит:

с 1 января 2025 года - 1300 гривен;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, – 2600 гривен.

"Размер доплаты педагогическому работнику определяется пропорционально объему учебной нагрузки и/или объему педагогической работы, выполняемой педагогическим работником", - говорится в сообщении.

Остановка повышения зарплат учителей

Кроме того, Кабинет снова остановил постановление о повышении зарплат педагогов.

На этот раз действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822 остановлено с 1 января 2025 года и до конца календарного года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

Принятое в 2019 году постановление предусматривало ежегодное повышение зарплат педагогов в зависимости от прожиточного минимума. Коэффициент для определения зарплат должен был расти ежегодно и составлять 4,84 на 1 января 2025 года для всех учителей (17 424 гривен). В то же время правительство последовательно останавливало его действие на следующий год.

Зарплаты у учителей

По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в первом полугодии 2024 года на 22,2% до 19 927 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании – 13 849 гривен, где зарплаты выросли на 15,1%.