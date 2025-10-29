Работники ДТЭК получили государственную награду от Зеленского за восстановление после обстрелов

Десять работников компании ДТЭК получили государственную награду от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, государственными наградами были отмечены Александр Середенко, Максим Танитовский, Сергей Воровченко, Рудольф Гарт, Роман Горбатюк, Вячеслав Дегтярь, Александр Нечитайло, Андрей Ступницкий, Валентин Чубук и Вадим Чючман.
Они были отмечены за восстановление энергообъектов после российских атак и ликвидацию последствий обстрелов.
"Сегодня не День энергетика, но из-за того, что такие у нас атаки, и то, что делает враг с энергетикой нашего государства, можно сказать, что каждый день - День энергетика. Но это не праздник сегодня, это такая работа, и я очень хотел вас лично поздравить. Вы делаете невероятные вещи", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что сейчас каждая работа и каждая специальность работников украинской энергетической сферы очень важны.
Ранее семеро работников ДТЭК Рината Ахметова получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.