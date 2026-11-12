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Терехов предлагает предоставить дополнительные соцгарантии работникам прифронтовых громад

16:05 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Терехов предлагает предоставить дополнительные соцгарантии работникам прифронтовых громад Игорь Терехов (фото: frontlineua.org)
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Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов выступает за введение особого статуса для специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых общин в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с социальными работниками Харькова.

В частности, АПМГ предлагает, в частности, засчитывать один год работы на соответствующих территориях за два года страхового стажа. Соответствующий законопроект, наработанный совместно с народными депутатами - представителями МФО "Прифронтовые территории", уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Люди, которые продолжают работать на прифронтовых территориях, заслуживают особого статуса. Это справедливый подход к тем, кто ежедневно работает в условиях опасности и обеспечивает жизнедеятельность громад. И в этом суть нашего законопроекта", - подчеркнул Игорь Терехов.

Речь идет о социальных работниках, медиках, учителях, энергетиках, работниках коммунальных предприятий и других специалистах, от которых зависит доступ людей к базовым услугам. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы безопасности, они остаются на своих рабочих местах и продолжают помогать людям.

Отметим, что инициатива касается не только тех, кто продолжает работать на этих территориях сегодня, но и всех, кто выполнял такую работу с начала полномасштабного вторжения – в частности, приезжал на прифронтовые территории в командировку или работал вахтовым методом, даже если впоследствии покинул эти территории.

Игорь Терехов отдельно поблагодарил социальных работников за их ежедневную работу и преданность людям.

"Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ваша ежедневная работа и насколько она отличается от работы коллег в тыловых регионах. Хочу поблагодарить вас за то, что не оставили людей, продолжаете оказывать им помощь. Вы даете людям главное - возможность жить. Без вас многие просто не имели бы такой возможности", - сказал он.

Кроме особого статуса для работников прифронтовых территорий, Ассоциация выступает за повышение основных социальных стандартов. В частности, предлагает установить минимальную заработную плату на уровне не менее 10 тыс. грн, минимальную пенсию – 6 тыс. грн, а прожиточный минимум – 7,6 тыс. грн.

"Мы предлагаем повысить минимальную заработную плату по меньшей мере до 10 тысяч гривен, минимальную пенсию - до 6 тысяч, а прожиточный минимум установить на уровне 7600 гривен. Ведь прекрасно понимаем, что прожить на пенсию в 3,5 тысячи гривен сегодня практически невозможно, когда лекарства и продукты питания постоянно дорожают", - отметил Игорь Терехов.

Также АПМГ предлагает снизить НДС на основные продукты питания до 5%, а на лекарственные средства – с 7% до 5%. Среди приоритетов – сохранение аптечной сети и расширение доступа населения к программе "Доступные лекарства".

По словам главы АПМГ, усиление социальной защиты нуждается в системных решениях и надлежащем финансировании из государственного бюджета. Возможности отдельных общин ограничены, поэтому повышение социальных стандартов и поддержка работающих в условиях войны должны стать общегосударственным приоритетом.

Ассоциация прифронтовых городов и общин, объединяющая более 360 громад и городов из 12 областей Украины, продолжает отстаивать эти предложения во взаимодействии с правительством и Верховной Радой.

Как сообщалось ранее, до этого глава АПМГ Игорь Терехов обсудил с педагогами потребности отрасли и предложения прифронтовых общин в государственный бюджет на 2027 год. В частности, Ассоциация предлагает дополнительно направить 32 млрд. грн. на образование.

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