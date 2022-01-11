Практично вся Кенія залишилася без електрики
Фото: Кенія залишилася без електрики (Getty Images)
У Кенії через падіння опор ЛЕП припинена подачі електроенергії на території практично всієї країни. Опори обрушилися на 220-кілометровій ділянці Кіамбере-Ембакасі, по якій електроенергія подається в національну мережу з ГЕС Кіамбере на річці Тана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну компанію Kenya Power.
"Ми залишилися без електропостачання через обвал опор на високовольтній лінії електропередачі Кіамбере - Ембакасі сьогодні вранці о 10:45", - йдеться в заяві.
У компанії також уточнили, що тривають відновлювальні роботи.
January 11, 2022
Варто відзначити, що електрики не було в столиці Найробі, а також у ряді провінцій.
Нагадаємо, в Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений був навіть аеропорт Бейрута.