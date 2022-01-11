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Практично вся Кенія залишилася без електрики

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Кенія, Вівторок 11 січня 2022 16:25
Практично вся Кенія залишилася без електрики Фото: Кенія залишилася без електрики (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У Кенії через падіння опор ЛЕП припинена подачі електроенергії на території практично всієї країни. Опори обрушилися на 220-кілометровій ділянці Кіамбере-Ембакасі, по якій електроенергія подається в національну мережу з ГЕС Кіамбере на річці Тана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну компанію Kenya Power.

"Ми залишилися без електропостачання через обвал опор на високовольтній лінії електропередачі Кіамбере - Ембакасі сьогодні вранці о 10:45", - йдеться в заяві.

У компанії також уточнили, що тривають відновлювальні роботи.

Варто відзначити, що електрики не було в столиці Найробі, а також у ряді провінцій.

Нагадаємо, в Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений був навіть аеропорт Бейрута.

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