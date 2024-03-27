Не стремятся остаться. Что ждет украинцев в Швейцарии спустя два года защиты

Трудоустроены только 20% беженцев из Украины

Украинцы со статусом защиты в Швейцарии имеют право на социальную помощь и доступ к рынку труда. На сегодняшний день таким статусом пользуются 66 тыс. украинцев. Спустя два года защиты Федеральный совет планирует сосредоточить усилия на повышении уровня их занятости.

Только 20% трудоспособных украинских беженцев устроились на работу, хотя несколько отраслей испытывают дефицит рабочей силы. В то же время, украинские беженцы часто имеют высокий уровень образования.

В ноябре 2023 года власти Швейцарии объявили, что хотят удвоить занятость среди украинских беженцев до 40% к концу 2024 года.

Проблемы интеграции и трудоустройства украинцев обсуждали на специализированной конференции в Берне, которую в середине марта организовали Национальный центр исследований в сфере миграции и мобильности и Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR).

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)

Какие есть препятствия для трудоустройства украинцев в Швейцарии

Сами беженцы называют целый ряд проблем, препятствующих выходу на работу большого количества беженцев. В частности, непризнание дипломов и званий специалистов. Также – языковой барьер.

"Никто не думал, что война будет продолжаться так долго. Поэтому в начале прохождения языковых курсов, дальнейшее обучение или профессиональная переориентация не казались необходимыми", – объяснил почетный консул Украины в Швейцарии Андрей Лушницкий.

Другая проблема – работодатели не могут найти украинцев на свои вакансии. Малым и средним предприятиям не хватает ресурсов, необходимых для поиска украинских кандидатов. Сами беженцы также рассказывают, что многие не знают, какие возможности и рабочие места есть в Швейцарии, потому что не хватает коммуникации и информации.

Этим вопросом будут заниматься в отделе SEM (Госсекретариат по миграции), который выдает разрешения на работу.

"Мы работаем над целым пакетом предложений и мероприятий, которые будут касаться как подбора кадров, причем здесь мы привлечем, в том числе, и объединение работодателей и работников, так и коммуникации. Это как раз один из извлеченных нами уроков: надо говорить и сообщать о том, что уже создано, уделяя внимание, например, социальным сетям и украиноязычным СМИ", – сказали в SEM.

Фото: Украинцы не знают, как найти информацию о вакансиях (gettyimages.com)

Парламент хочет облегчить интеграцию украинцев на рынок труда

В марте 2024 года обе палаты парламента приняли предложение упростить процедуру трудоустройства беженцев. Требование получать разрешение на работу заменят онлайн-регистрацией с уведомлением о факте трудоустройства.

В то же время работодатели хотят больше определенности по поводу дальнейшей судьбы беженцев, чтобы понимать, сколько они пробудут в стране. Также – чтобы власти предупреждали о своих решениях в этом вопросе.

В одном из кантонов местные власти разработали собственный подход к проблеме. Во франкоязычном кантоне Во уровень занятости украинцев составляет лишь 10%, что значительно меньше, чем в среднем по немецкоязычной Швейцарии.

По словам местного депутата Изабель Море, украинцы, в отличие от других беженцев, явно не стремятся провести остаток своей жизни в Швейцарии. Поэтому в этом кантоне основное внимание теперь уделяется краткосрочным программам обучения продолжительностью в несколько недель, по истечении которых люди сразу могли бы приступить к работе.

Например, совместно с ассоциацией GastroVaud реализуется пилотный проект по набору работников в сфере общественного питания.

"Такой подход особенно имеет смысл в отраслях, где есть текучесть кадров", –отметила она.

Фото: Местные власти не знают, в какой ситуации находятся украинские беженцы (gettyimages.com)

Местные власти не знают ситуации украинских беженцев

Изабель Море считает, что 100% беженцев должны быть заняты, но не обязательно как работники. Дети должны посещать школу, молодежь – получать высшее образование. Имеющие физические или психологические травмы должны получать помощь, а не работать. Также важны языковые курсы.

По ее словам, в кантоне Во проживают 3600 украинцев от 18 до 65 лет. Но власти не знают, чем занимаются 2000 из этих людей. Они не состоят на учете в центрах занятости и не обращались за получением разрешения на работу.

"Возможно, они работают удаленно в украинской компании или, возможно, проходят курс без официального пути", – рассказала депутат.

Этих 2000 человек пригласили зарегистрироваться, чтобы получить информацию об их ситуации. Это позволит помочь им индивидуально. Те, кто не явятся, получат штраф. В то же время, такие меры не преследуют цель заставить людей работать.