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У Празі проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним у дні з найбільшим смогом

Новини » Транспорт    25.02.2019 - 21:47
У Празі проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним у дні з найбільшим смогом
Ілюстративне фото (Agentika)

Такі заходи поширюватимуться на всі види громадського транспорту, включно з потягами

У Празі (Чехія) у дні з найбільшою забрудненістю повітря громадський транспорт працюватиме безкоштовно. Відповідне рішення ухвалила міськрада міста, повідомляє РБК-Україна з посиланням Novinky.

Як повідомляється, такі заходи поширюватимуться на всі види громадського транспорту, включно з потягами.

Один день безкоштовного громадського транспорту коштуватиме міському бюджету 5 млн чеських крон.

Нагадаємо, у Люксембурзі з 1 березня наступного року можна буде безкоштовно їздити в автобусах, трамваях та залізницею (за винятком вагонів першого класу).

Також повідомлялося, що 2018 року Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті у 11 з 15 регіонів країни. Так влада країни хоче зробити внесок у захист навколишнього середовища. Зокрема, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знижуть частоту використання автомобілів громадянами країни.

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