ПВО сбила более 10 дронов на юге и востоке Украины за сутки

Дроны в войне в Украине

Украина в июле 2024 года запустила почти на сотню больше ударных дронов, чем Российская Федерация.

При этом, "Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Речь идет про 3 млрд гривен. Добавим, что Украина может за год произвести более 3 млн дронов разных типов.

Напомним, за последние сутки в общей сложности ВСУ сбили 37 российских дронов.

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