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ПВО, танки, дроны и почти 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки со 2 на 3 июля Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 546 270 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков – 8123 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 583 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 14 712 (+57) ед;
  • РСЗО - 1115 (+1) ед;
  • средства ПВО – 876 (+2) ед.;
  • самолетов – 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 668 (+27) ед.;
  • крылатых ракет – 2336 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 850 (+63) ед;
  • специальной техники – 2464 (+12) ед.

Напомним, что за прошедшие сутки враг не жалел живой силы на Покровском направлении. Поэтому в результате боевых действий россияне потеряли 350 военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты видят будущее Украины в НАТО. Однако чтобы стать членом Североатлантического альянса, соответствующее решение должны принять все 32 страны военного блока.

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