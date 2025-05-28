ПВО, Starlink и оружие: Германия направит Украине 5 миллиардов евро помощи

Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус. Отмечается, что Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 миллиардов евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено в 2025 году.

"Системы вооружения будут быстро доступны для вооруженных сил Украины - первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооруженных силах, дополнительной подготовки не требуется", - сказано в заявлении.

Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных пакетов боеприпасов для различных систем вооружения, в частности для важных систем противовоздушной обороны. Также Германия поставляет Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.

Кроме этого Умеров инемецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов в Украину.

Куда еще направят средства

Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о "совместном предприятии".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, чтообязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты на Германию. То же касается и системы связи военного командования Украины. Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.

Вышеупомянутые услуги по поддержке украинских вооруженных сил имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Средства поступают из фондов, уже утвержденных Бундестагом.