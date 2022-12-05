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В небе Полтавской области ПВО сбиты до 10 ракет

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Полтава, Понедельник 05 декабря 2022 16:39
В небе Полтавской области ПВО сбиты до 10 ракет Фото: в небе Полтавской области ПВО сбила до 10 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 5 декабря, в Полтавской области украинские силы противовоздушной обороны сбили до 10 российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Кроме того, благодаря слаженной работе вооруженных сил прилетов во время сегодняшней воздушной тревоги в регионе не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

Сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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