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ПВО, более 30 млрд евро и реабилитация: Евросовет одобрил новые шаги для Украины

Четверг 26 июня 2025 20:56
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ПВО, более 30 млрд евро и реабилитация: Евросовет одобрил новые шаги для Украины Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Европейский Совет и президент Владимир Зеленский провели обмен мнениями относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Евросовета по Украине.

"Напоминая о своих предыдущих выводах, Европейский Совет подтверждает свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе принципов Устава ООН и международного права", - сказано в документе.

Евросовет приветствует все усилия, направленные на достижение такого мира, включая те, которые возглавляет Соединенные Штаты. Также ЕС и его государства-члены будут продолжать способствовать мирным усилиям, в частности путем активизации своей глобальной деятельности.

Стоит заметить, что документ поддержали 26 из 27 стран Евросоюза. Не поддержала - Венгрия.

Что сказано в выводах

Европейский Совет резко осуждает постоянные обстрелы Россией мирного населения и инфраструктуры. Он призывает к полному и немедленному прекращению огня и приветствует готовность Украины к этому. Совет призывает Россию прекратить войну и начать настоящие переговоры. Если это не произойдет, ЕС готов усилить давление, в частности через новый пакет санкций, чтобы еще больше ограничить доходы России от энергоносителей

Европейский Совет подчеркивает важность гуманитарной помощи и доверия между сторонами, в частности обмена пленными, освобождении мирных жителей и возвращении всех похищенных украинских детей и взрослых, которых незаконно вывезли в Россию или Беларусь.

Также Евросовет подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он считает, что для достижения мира Украина должна иметь сильную армию, поэтому ЕС и в дальнейшем будет всесторонне помогать Украине - политически, финансово, экономически, гуманитарно, военно и дипломатически.

Европейский Совет призывает страны ЕС активнее помогать Украине оружием, особенно системами ПВО, средствами борьбы с дронами и большими боеприпасами. Это нужно, чтобы Украина могла защищать своих людей и территории от ежедневных атак России.

Также Совет подчеркивает, что важно развивать украинскую оборонную промышленность и усиливать ее сотрудничество с европейскими производителями. Отдельно отмечается скорейший запуск решений Европейского фонда мира и важность военной поддержки в рамках инициативы G7 ERA.

Чтобы достичь устойчивого мира, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, которые помогут предотвратить новую агрессию со стороны России.

"Европейский Союз и государства-члены готовы способствовать гарантиям безопасности, в частности путем поддержки способности Украины предотвращать агрессию и эффективно защищаться, исходя из их соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

Европейский Союз и государства-члены обязуются содействовать подготовке и оснащению Вооруженных сил Украины с этой целью.

Вся военная помощь и гарантии безопасности будут предоставляться с учетом политики безопасности каждой страны ЕС и общих интересов всех членов.

Давление на Россию

ЕС вместе с партнерами стремится ограничить способность России продолжать войну. Санкции остаются ключевым инструментом, и Евросовет уже одобрил 17-й пакет, который бьет по энергетике, финансам и так называемому "теневому флоту" танкеров. Лидеры призывают усилить ограничения против таких судов и принять новые санкции, чтобы усложнить России обход запретов.

Активы России должны оставаться замороженными, пока она не прекратит войну и не компенсирует нанесенный ущерб. Также Евросовет осудил поддержку России со стороны Ирана, Беларуси и Северной Кореи, и призвал все страны прекратить любую помощь, которая способствует агрессии.

Поддержка Украины

ЕС будет продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже было выплачено в рамках Механизма для Украины, а 7 млрд евро - в рамках инициативы G7 ERA, которая погашается за счет чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов.

ЕС и в дальнейшем поддерживает восстановление Украины и ее путь к членству в Евросоюзе. Среди приоритетов - помощь в разминировании, психологическая поддержка и восстановление разрушенной инфраструктуры вместе с международными партнерами. В июле в Риме состоится конференция, посвященная восстановлению Украины.

Также Евросовет подчеркнул важность наказания виновных в военных преступлениях. В этом направлении сделан шаг вперед - продвигается создание Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

"Европейский Совет подтверждает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу на основе Устава ООН и международного права. Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке пути Украины к членству в ЕС", - сказано в документе.

Европейский Совет отметил Украину за быстрый прогресс в реформах на пути к членству в ЕС, несмотря на войну. Лидеры призвали Киев и Еврокомиссию активнее продвигаться в переговорах и открывать новые этапы вступления после выполнения требований. В частности, кластер "Фундаментальные вопросы" уже готов к открытию.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский может посетить саммит Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 26-27 июня. Подробнее об этом - читайте в материале.

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