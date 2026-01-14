ПВО показала новое оружие против "Шахедов": как работает багги Tempest
Украинские подразделения ПВО начали использовать новый американский легкий ракетный багги Tempest для уничтожения российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Как сообщает РБК-Украина, видео с применением Tempest показали Воздушные силы.
Уничтожен по меньшей мере 21 дрон
В видео украинский военный с позывным "Коротышка" сообщил, что экипаж багги уже уничтожил по меньшей мере 21 беспилотник "Шахед".
На кадрах видно ночные пуски управляемых ракет, которые поражают воздушные цели. Сам багги является четырехколесным внедорожником с двойной пусковой установкой.
Какие ракеты использует система
Официально тип ракет не раскрывается. Однако согласно открытым источникам, комплекс может применять управляемые ракеты, подобные американским AGM-114 Hellfire, которые обычно используются с самолетов и вертолетов.
Средняя стоимость одной ракеты Hellfire может превышать 120 тысяч долларов.
Производителем платформы Tempest является американская компания V2X, базирующаяся в штате Вирджиния. Компания предлагает эту разработку также для нужд армии США.
Сколько именно Tempest имеет Украина - пока не известно. Однако стоит заметить, что впервые этот комплекс был представлен публике в октябре 2025 года.
Мобильность как ключевое преимущество
Tempest отличается высокой мобильностью и способностью быстро менять позиции. Это является важным фактором в борьбе с дронами, которые могут двигаться со скоростью более 160 км/ч и оставляют ПВО ограниченное время на реагирование.