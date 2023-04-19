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Не ПВО. Названа причина яркой вспышки над Киевом

Фото: Сергей Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня вечером, 19 апреля, наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны в работу не вступали.

Обновлено (23:46)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Суспільному" отметил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Напомним, что жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что сегодня вечером, 19 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Днепре уже есть сбитые "Шахеды".

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