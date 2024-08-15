ПВО Iris-T и танки Leopard: в Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Помощь от Германии

Одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи является Германия.

Ранее сообщалось, что Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделила для Украины помощь в начале июня этого года. Он включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .