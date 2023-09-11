ПВО, артиллерия и не только. Германия готовит новую военную помощь Украине, - Зеленский

"Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем - ред.)", - заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

"Я уверен - будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут", - добавил он.

Визит Бербок

Напомним, сегодня, 11 сентября, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

В ходе своего визита немецкая чиновница анонсировала помощь нашей стране для подготовки энергосистемы к зиме.