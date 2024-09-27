В Тернопольской области вандал выбросил флаги и кресты с могил военных

Отмечается, что местные жители позвонили около 8.20 сотрудникам Кременецкого райотдела полиции и сообщили о том, что произошло на кладбище возле села Млиновцы.

Полицейские обнаружили на месте происшествия 11 поврежденных могил украинских военнослужащих. Вскоре они установили личность злоумышленника. По данным стражей порядка, им был 44-летний житель Тернопольского района.

В полиции сообщили, что мотивы преступления пока выясняются. Также решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине инкриминируют нарушения согласно ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). Ему может грозить от трех до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Также известно, что в рамках досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта.

Фото: последствия вандализма на кладбище в Тернопольской области (tp.npu.gov.ua)