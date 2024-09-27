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В Тернопольской области вандал выбросил флаги и кресты с могил военных

Фото: шеврон Нацполиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня утром жители села Млиновцы обнаружили последствия вандализма на местном кладбище. Неизвестный сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.

Отмечается, что местные жители позвонили около 8.20 сотрудникам Кременецкого райотдела полиции и сообщили о том, что произошло на кладбище возле села Млиновцы.

Полицейские обнаружили на месте происшествия 11 поврежденных могил украинских военнослужащих. Вскоре они установили личность злоумышленника. По данным стражей порядка, им был 44-летний житель Тернопольского района.

В полиции сообщили, что мотивы преступления пока выясняются. Также решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине инкриминируют нарушения согласно ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). Ему может грозить от трех до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Также известно, что в рамках досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта.

Фото: последствия вандализма на кладбище в Тернопольской области (tp.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киеве было открыто уголовное производство по факту надругательства над могилами украинских защитников: Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Вскоре полиция задержала женщину, ответственную за эти акты вандализма.

В прошлом году стало известно, что российские спецслужбы вербовали украинских подростков, которые совершали акты вандализма, а также устраивали антисемитские провокации.

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Тернопольская областьНациональная полиция