Иском к НКРЭКУ "Укрэнерго" может спровоцировать новый долговый кризис в энергетике, - адвокат

Компания "Укрэнерго" своим иском к Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об обжаловании стоимости утвержденной услуги по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников может создать новую проблему с долгами в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Трофимца, главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Этот иск довольно странный, поскольку у НЭК "Укрэнерго" не было никаких претензий к размеру услуги, тогда когда ее рассчитал Гарантированный покупатель, согласовало именно НЭК "Укрэнерго", а финально утверждал регулятор. Почему претензии появились именно сейчас и почему компания демонстрирует свою непоследовательность – вопрос открытый", - написал Трофимец.

При этом он рассказал о потенциальных последствиях этого спора. По словам Трофимца, если выиграет истец, то это обернется новой волной долговых проблем на рынке электроэнергии.

"Проще говоря, "Укрэнерго" получит возможность пойти в Гарпок и потребовать от него возврата 0,8 млрд уже уплаченных по услуге из ВИЭ средств и не выплачивать 5,6 млрд, которые начислены, но еще не оплачены", - заявил адвокат.

По его мнению, это приведет к тому, что производители из ВИЭ не только не получат 5,6 млрд грн, но еще и будут вынуждены вернуть уплаченные им 0,8 млрд грн. Или эту уплаченную сумму им зачислят в качестве погашения долгов за произведенную электроэнергию из ВИЭ в другие периоды.

"Это на ровном месте открывает новую проблему, которая активному развитию ВИЭ будет только мешать", - подчеркнул адвокат.

Он считает, что рассмотрение этого и других подобных дел в энергетике будут отличным маркером того, собирается ли государство вообще решать проблему огромного дефицита мощности в энергосистеме, который в ближайшие годы можно уменьшать исключительно благодаря строительству зеленого поколения.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ