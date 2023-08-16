Позиционные бои на уровне окопной войны: эксперты о ситуации под Бахмутом

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что несколько недель назад, сосредоточив мощные силы на северном фланге, россиянам удалось остановить наступление в районе села Берховка. Потом, пока была возможность, нашим военным удалось продвинуться на южном направлении, но туда враг подтянул резервы.

"Поэтому фактически сейчас под Бахмутом идут позиционные бои на уровне окопной войны. И говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сильно продвинемся вперед, пожалуй, не стоит. Как и о том, что враг сможет в корне переломить ситуацию на этом участке", - подчеркнул эксперт.

Наступление под Бахмутом могло бы оживиться при наличии достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также говорит о серьезном оборонном потенциале РФ.

"И для того, чтобы выбить россиян, нужны дополнительные силы и средства. Но поскольку с точки зрения всего контрнаступления южный вектор сейчас в приоритете и сложно все равно наступать по всем направлениям, под Бахмутом решаются задачи по удержанию фронта и медленному продвижению имеющимися силами. У таких условиях вряд ли стоит ожидать стремительного прорыва", - добавил он.

Информация Минобороны о ситуации под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 августа сообщила, что ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута . Через неделю они освободили там 3 квадратных километра, а общая деоккупированная площадь теперь составляет 40 квадратных километров.