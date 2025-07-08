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Не только Покровский. Эксперт назвал самые активные направления фронта

Вторник 08 июля 2025 19:23
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Не только Покровский. Эксперт назвал самые активные направления фронта Фото: эксперт назвал самые активные направления фронта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Сейчас одним из самых активных направлений фронта является Северо-Слобожанское. Также продолжаются интенсивные боевые действия на Покровском, Новопавловском и Лиманском.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Если мы говорим по конкретным направлениям, действительно, что пока что север, северо-восток Украины наиболее сейчас активен. Это Северо-Слобожанское направление. Знаем, что противник начал, скажем так, активизироваться в районе Купянска, Купянска узлового. Лиманское направление, оно уже давно горячее, по интенсивности боя уступает только в Покровском и Новопавловском.", - рассказал Тимочко.

Он также отметил, что уже более года ситуация далеко не простая на Часовьяровском и Торецком направлениях.

"Если мы говорим, что противник рассматривает процесс захвата Константиновки как плацдарм для формирования ударного кулака в сторону Дружковки на Краматорск-Славянск, это связано с тем.связано с тем, что, скажем, в районе Мирнограда им не удалось разрезать наши силы обороны, а чтобы отрезать в обороне и в Дмитровке, Мирноград-Покровск, Покровск-Мирноград, чтобы уже не смогли обойти с флангов Покровск, то, конечно, Новопавловское направление сейчас они давят", - добавил эксперт.

По его словам, когда говорится об улучшении положения, это может означать ряд вещей.

"Это как восстановление контроля за этой территорией, где противник свое время ее занял. А теперь восстановление контроля может означать улучшение, что приостановлено или остановлено наступление противника, скажем, и силы, которые он там задействует, имеют нулевой результат", - отметил Тимочко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, с начала суток 8 июля общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта составляет 86. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 37 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций.

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