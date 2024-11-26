Позиция не поменялась. МИД Британии отрицает намерения отправить войска в Украину

Вчера газета Le Monde опубликовала информацию, что Франция и Великобритания якобы "не исключают" возможности отправки военных и частных оборонных компаний в Украину, ссылаясь на неназванные источники.

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии Лемми прокомментировал этот вопрос. Он подчеркнул, что Британия четко придерживается позиции по поддержке Украины, которая включает тренировки украинских военных, но при этом подчеркнул, что Британия давно приняла решение не отправлять свои войска непосредственно в зону боевых действий.

"Мы не отправляем британские войска в Украину, но мы продолжаем поддерживать Украину тренировками и военной помощью, и мы абсолютно четко дали понять, что будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет нужно и целесообразно", - заявил он.

Отправка войск в Украину

Идея отправки западных военных в Украину вызвала значительный резонанс после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. Это вызвало широкую дискуссию среди союзников.

Впоследствии представители Франции уточнили, что речь не идет о непосредственном участии в боевых действиях. Вместо этого рассматриваются другие формы помощи, такие как учебные миссии для украинских военных. В свою очередь, некоторые страны, в частности Литва, Латвия, Эстония и Канада, заявили о готовности к обсуждению возможных вариантов такой поддержки.