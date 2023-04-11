Позиция Макрона по уменьшению зависимости Европы от США поддерживается частью стран ЕС

Европейские лидеры все более благосклонно относятся к словам президента Франции Эммануэля Макрона о стратегической автономии от Соединенных Штатов Америки.

Он считает, что позиция французского политика не была изолирована среди лидеров ЕС. По словам Мишеля, хотя Макрон выступал президентом Франции, его взгляды отражают изменение мышления среди лидеров ЕС.

"О стратегической автономии произошел скачок вперед по сравнению с тем, что было несколько лет назад. По вопросу об отношениях с Соединенными Штатами ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатность. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить то же, что Макрон… Я думаю, некоторые действительно думают, как президент Франции", - сказал президент Европейского Совета.

Мишель добавил, что существует большая привязанность к США. Однако он считает, что слепо и систематически следовать позиции Вашингтона по всем вопросам в Европе не захотят.