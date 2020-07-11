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Позиція Греції щодо Криму незмінна, - МЗС України

Автор: Инна Собора

Греція і надалі буде підтримувати територіальну цілісність України

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова зустрілась із послом Греції в Україні Васіліосом Борновасом. Грецький дипломат запевнив у продовженні підтримки територіальної цілісності України.

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Про це Джеппарова повідомила в своєму Facebook.

Вона наголосила, що Греція не збирається змінювати свою позицію відносно територіальної цілісності України.

"Отримала запевнення у подальшій підтримці територіальної цілісності України та незмінній позиції щодо Криму, яку ми постійно відчуваємо під час голосувань відповідних резолюцій в рамках ООН та інших міжнародних організацій", - написала заступник глави МЗС.

Крім того, вона подякувала Греції за дозвіл виїхати без депортації громадянам України, які нещодавно не змогли заїхати до країни через обмеження у зв’язку з пандемією.

Нагадаємо, що днями в Грецію не пустили 17 українських туристів і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту Афін.

Пізніше у МЗС України повідомили, що причиною інциденту з українськими громадянами в Греції стала помилка авіакомпаній.

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