Позиція ЕС щодо закону про олігархів стане зрозумілою з висновком Венеційської комісії, - нардеп

"Врешті-решт ми чекаємо рішення Венеційської комісії. Я думаю, що 16-17 грудня вони дадуть свою позицію. Там теж, я запевняю вас, будуть неприємні сюрпризи для влади. Тому що, на відміну від дуже-дуже дипломатичної заяви в тому числі і спільної з Європейським Союзом, я думаю, що Венеційська комісія покаже на всі вади цього закону, про які ми говорили", - заявив Железняк в ефірі телеканалу "Україна24".

Він заявив, що закон прийнятий з протиріччями і помилками, які наразі всупереч законодавству намагаються переписати на рівні комітету.

"Моє переконання, переконання інших колег з опозиції, що Верховна рада якщо прийняла текст, то пробачте, подобається він комусь, не подобається в Офісі президента, але треба було слідкувати за тим, що ви виносите на голосування. Зараз будь-які зміни - це буде підміна документа", - додав Железняк.