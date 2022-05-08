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Через позицію Угорщини. Посли ЄС не змогли погодити санкції проти Росії, - Bloomberg

Фото: Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зустріч послів ЄС, на якій було обговорено новий пакет санкцій проти РФ, відбулася сьогодні, 8 травня. Під час переговорів європейським чиновникам не вдалося досягти консенсусу щодо введення нових обмежень проти країни-агресора. Головним спірним моментом стало ембарго на російську нафту.

Угорщині, Чехії та Словаччині було запропоновано відстрочку на введення санкцій до 2024 року. Але навіть такий компроміс не зміг переконати угорських чиновників підтримати заборону імпорту нафти з РФ. Угорщина продовжила блокування.

Видання також повідомляє, що Євросоюз планував затвердити новий пакет санкцій до 9 травня. Це призвело б до ще більшого тиску на Москву, оскільки Євросоюз є найбільшим імпортером палива та нафти з РФ.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій, який готує Європейський союз проти Росії, передбачає відмову від закупівлі російської нафти протягом шести місяців. Також до кінця року планується відмова від імпорту нафтопродуктів.

Також ми писали, що, на думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ембарго на російську нафту та газ не зможе миттєво зупинити агресію Росії проти України. Проте заборона російських енергоресурсів уповільнить фінансування війни.

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