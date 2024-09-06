Положительно оценивают деятельность городских властей только половина жителей крупнейших городов: исследование

В среднем только половина жителей украинских городов-миллионников считают, что в текущем году город развивается правильно. Одна из причин недовольства горожан – деятельность горсовета и мэров городов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она привела в пример такие города как Киев, Львов, Днепр, Одессу и Харьков. И только в последнем городе более половины горожан - 62%, считают, что дела в городе и его развитие идут в правильном направлении. В других городах положительно оценивают дела в городе менее половины его жителей.

"В Киеве это 43% горожан, в Одессе – 44%, в Днепре – 49%, и чуть выше в Одессе – 52%. Причем важно отметить, что в текущем году ситуация даже хуже, чем в прошлом. Это, безусловно, очень показательные цифры и показательные в отрицательном смысле, что означает, что местные власти, кое-где неэффективны", - отметила она, комментируя результаты исследования "Рейтинга".

По результатам опроса группы, добавила глава профильного комитета ВР, только в Харькове 66% горожан одобрительно оценивают деятельность горсовета. В Днепре – 44% горожан, в Одессе – 42%. А вот Киев и Львов, к сожалению, на последних местах в пятерке избранных городов – 35% и 40% соответственно.

Шуляк подчеркнула, что, оценивая деятельность мэров этих городов, их жители выставляют им такие же печальные оценки. Причем в текущем году горожане имеют по отношению к ним даже худшие настроения, чем в прошлом.

Так, деятельность киевского мэра Виталия Кличко сейчас одобрительно оценивает 42% горожан, при том, что в прошлом году их было чуть больше - 59%. Такие же печальные показатели мэра города Львова Андрея Садового – 38% в текущем году и 50% в прошлом. Днепр – 49% сейчас и 50% в 2023 году. В Харькове – 80% сейчас и 86% в прошлом году.

"Лучше оценивать деятельность мэра стали только жители Одессы – одобрительные отзывы о работе Геннадия Труханова в прошлом году озвучили 46% и 53% в текущем. Впрочем, и в Одессе, и в Киеве, и во Львове, и в Днепре мэров на следующих выборах следует переизбрать, считают жители этих городов. Оставить мэра работать дальше готовы только жители Харькова", - сообщила Шуляк.

Она подчеркнула, что развитие городов оказывает непосредственное влияние и на количество людей, которые уехали из них из-за войны. Так, вернуться в ближайшее время готовы лишь 5% опрошенных переселенцев, при том, что общее количество вынужденных мигрантов сегодня составляет в среднем 5 млн граждан.

"Как свидетельствуют результаты опроса, только 32% украинцев планируют возвращаться после завершения войны. И 30% не планируют возвращаться вообще. Конечно, европейские города, где нашли убежище значительная часть наших граждан, более комфортны, более инклюзивны и более приспособлены к потребностям жителей. А это, в свою очередь, говорит о том, что нам нужно активно работать в этом направлении. И многое здесь зависит именно от местных властей", - подчеркнула Шуляк.