Атака дронов на нефтебазу в Энгельсе: в СМИ объяснили, чем особенный пораженный объект

В ночь на 8 января удалось поразить хранилище государственного резерва "Комбинат Кристалл" в Энгельсе, который хранит топливо для авиабазы стратегической авиации России "Энгельс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как объясняет Defense Express, на вышеупомянутой авиабазе содержатся стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Первые используются обычные виды авиационного топлива - Т-1, ТС и РТ. В то же время вторые бомбардировщики нуждаются в топливе повышенной плотности - Т-8В. Последнее же и дает очень специфический желтый цвет "выхлопа".

Производство Т-8В является специфическим процессом и осуществляется не на каждом нефтеперерабатывающем заводе.

"К сожалению найти сведения о его производстве в России не удалось, но во времена СССР топлива повышенной плотности производились только на нефтехимических комбинатах в Ангаре (сейчас "Ангарская нефтехимическая компания") и Оркске (сейчас "Орскнефтеоргсинтез")", - добавляет Defense Express.

Если же во время атаки удалось поразить резервуары с топливом Т-8В, это позволит в определенной степени "приземлить" бомбардировщики Ту-160.

"Хотя объективно РФ почти не использует Ту-160 для ударов по Украине. В частности последний раз враг их использовал во время атаки 17 ноября 2024 года и это было впервые за 550 дней", - пишет Defense Express.

Атака на нефтебазу в Энгельсе

В ночь на 8 января в районе города Энгельс, Россия, прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул сильный пожар. Позже российские СМИ начали писать о горящем нефтеобъекте.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил поражение российской нефтебазы в Энгельсе.