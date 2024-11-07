Пожары, разрушения и пострадавший. Что известно о последствиях атаки "Шахедов" в Киеве (фото)

По последним данным столичных властей, падение фрагментов российских дронов в городе произошло в шести районах: Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Дарницком.

На сейчас известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

В целом в Киеве в результате российской дроновой атаки были повреждены дома в 5 районах.

Голосеевский район

О падении обломков БпЛА российских оккупантов в этом районе стало известно еще около двух часов ночи.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за этого ударной волной были повреждены окна в нескольких квартирах жилого дома. Кроме того, загорелись гаражи, а также произошел пожар на соседней станции техобслуживания (СТО).

Пожар на общей площади 200 "квадратов" был ликвидирован.

А по словам начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, было "существенное повреждение квартиры в жилом доме".

Уже позже в КГВА сообщили, что на Голосеевке было повреждение квартиры в жилом доме - без пожара. Кроме того, один человек обратился за медицинской помощью.

Кроме того, в КГВА уточнили, что в Печерском районе находился пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома.

В КГВА также показали кадры о последствиях российской воздушной атаки в Голосеевском районе.

Печерский район

Около половины пятого утра стало известно, что в Печерском районе из-за падения фрагментов БПЛА россиян пылают верхние этажи многоэтажки. Была начата эвакуация жителей, где произошел пожар в результате вражеской атаки БПЛА.

По данным ГСЧС, пожар произошел на 33-м этаже жилого дома, в результате чего было частичное разрушение строительных конструкций 34 (технического) этажа.

По последним данным, пожар площадью в 50 "квадратов" уже ликвидировали.

Кроме того, в ГСЧС показали фото последствий на Печерске.

Соломенский район

Здесь, как сообщили в КГВА, обломки "Шахедов" упали на территорию промышленного предприятия. В мэрии уточнили, что обломки БПЛА упали во двор частного дома - произошло возгорание на открытой территории.

Однако позже стало известно, что в Соломенском районе произошло падение на территории частного медицинского центра. Там произошел пожар и происходит эвакуация

По словам Кличко, госпитализирован один пострадавший с территории предприятия.

По обновленным данным ГСЧС, пожар произошел в складском здании на площади 600 кв. м, с распространением на кровлю на площади 50 "квадратов". До сих пор продолжается локализация огненной ЧС.

Кроме того, на Соломенке по другому адресу было возгорание автомобиля и 1-этажное вспомогательное сооружение - пожар ликвидирован.

Что касается медцентра, то возгорание было на 1 этаже в 3-этажном здании (на площади 20 "квадратов"), и пожар уже был ликвидирован.

Вот фото от КГВА о последствиях атаки "Шахедов" в Соломенском районе Киева:

Оболонский район

На столичной Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков российских БПЛА произошел пожар на верхнем этаже бизнес-центра.

Пострадавших не было.

Подольский район

Как рассказали представители столичных властей, в этом районе было возгорание в двухэтажном частном доме.

Дарницкий район

Как проинформировали в КГВА уже около восьми часов утра, в этом районе произошло падение фрагментов БПЛА оккупантов на открытую местность.

Отмечается, что тут обошлось без пожара и потерпевших.

Атака "Шахедов" на Киев

Напомним, вчера вечером российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине. "Шахеды", в частности, двигались и в сторону столицы. Уже после полуночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, где также была слышна серия взрывов.

Кроме того, отражение дроновой атаки в столице продолжается до сих пор - в Киеве была слышна серия взрывов уже рано утром.