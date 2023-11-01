Пожар на железной дороге в Донецке: появился первый спутниковый снимок

Во временно оккупированном Донецке вчера, 31 октября, горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка в Twitter.
Он обнародовал снимок, на котором можно заметить последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят цистерны, которые горели вчера.
При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.
Напомним, вчера, 31 октября, в Донецке вспыхнул сильный пожар. Позже выяснилось, что загорелись цистерны с топливом.
РосСМИ тогда писали о якобы четырех "прилетах" по Донецку, которые и "стали причиной пожара".
При этом в сети публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было заметить пожар.
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