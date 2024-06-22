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Пожар на складе производителя Iris-T в Берлине. Немецкая компания не исключает диверсии

Фото: пожар на предприятии Diehl в Берлине мог произойти из-за диверсии (picture alliance/dpa / Christoph Soeder)
Автор: Владимир Костырин

Сильный пожар в столице Германии Берлине в строительном комплексе компании Diehl Metal Applications, произошедший в начале мая, был вызван техническим дефектом. Однако не исключается, что такой дефект мог возникнуть из-за диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание rbb24.

Отмечается, что объяснение огненного инцидента 3 мая на складе компании Diehl из-за технического дефекта указывается в выводах экспертов по пожарному страхованию по результатам расследования.

При этом управляющий директор компании Томас Хер заявил журналистам, что "чисто теоретически" также возможен саботаж.

Напомним, что Diehl Metal Applications среди прочего занимается изготовлением систем противовоздушной обороны IRIS-T.

По словам спикера компании, в "чистой теории" диверсия также может "привести к техническому дефекту".

Добавим, как рассказали в Diehl, пожар на предприятии нанес значительный ущерб. Управляющий директор Томас Хер назвал журналистам двузначную миллионную цифру.

Расследование по "российскому следу"

По данным немецкой газеты Bild, федеральное правительство расследует вероятность, что за пожаром на складе этой компании могла стоять РФ.

Отмечается, что иностранная разведка уведомила немецкие спецслужбы о наличии конкретных доказательств причастности России, пишет издание.

Также в СМИ сообщают, что вскоре после пожара появилось предположение, что компания может стать объектом российского саботажа из-за производства оружия.

Что предшествовало

Напомним, о пожаре на складе компании Diehl в Берлине стало известно 3 мая. Тогда отмечалось, что огненное ЧП не угрожало темпам производства зенитных ракетных установок.

Издание Defense Express писало, что пострадало от пожара помещение склада, где занимались изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями.

Из-за пожара полностью сгорело техническое помещение на первом этаже здания завода. Никто не пострадал. По данным компании, сейчас производство продолжается круглосуточно.

Также сообщалось, что тогда из-за пожара 3 мая на заводе в Берлине часть города накрыл токсичный дым.

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