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Пожар на шахте в Казахстане: количество жертв резко возросло

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Казахстане в результате взрыва и пожара на шахте в Карагандинской области возросло количество погибших до 42 человек. При этом еще четыре человека могут находиться под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски четырех горняков", - говорится в сообщении. 

При этом сегодня в Казахстане был объявлен день общенационального траура.

В пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау", которая владеет шахтой, предполагают, что на объекте произошел взрыв газометана. Кроме этого, проинформировали, что на момент инцидента внутри находились 252 человека, 208 удалось вывести на поверхность.

Пожар в шахте Казахстана

28 октября в Казахстане в результате пожара на шахте имени Костенко погибли 32 человека. При этом десятки людей получили травмы. 

В то же время, компания "АрселорМиттал Темиртау" заявила, что приостановила работу угольных шахт на 24 часа для проверки газовой безопасности.

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Казахстан