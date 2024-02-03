Пожар на подстанции, более 7 тысяч абонентов без света: новые подробности обстрела РФ

Пожар на подстанции "Укрэнерго"

В ночь на 3 февраля враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". Также из-за обстрелов были временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии", - рассказали в Минэнерго.

7,5 тысяч абонентов без света

Кроме того, по данным ведомства, произошли отключения воздушных линий электропередачи, атака привела к отключениям потребителей.

"По состоянию на 7:30 утра без света оставались 7,5 тысячи абонентов в г. Кривой Рог. Критическая инфраструктура заживлена", - добавили в министерстве.

Атака на теплоэлектростанцию ДТЭК

Как добавили в ДТЭК, враг ночью атаковал теплоэлектростанцию компании.

"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. Из-за обстрела в ночь на 3 февраля есть попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек.

В частности, без света остались и две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысяч абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. По состоянию на 7:00 утра 7500 абонентов обесточены в Металлургическом районе города. Энергетики уже ввели аварийные отключения света.

В общей сложности, российские захватчики запустили по Украине этой ночью 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. ПВО сбила 9 вражеских дронов.