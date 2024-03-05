Пожар на Осокорках в Киеве: КГВА обратилась к правоохранителям для расследования

По словам Попка, в Дарницком районе, вблизи озера Тяглее, горит камыш и трава. Пожар возник на открытой местности вне жилой застройки.

Он рассказал, что сначала огнем охватило около 500 кв. м территории, но впоследствии масштабы пламени увеличились до 3 га. Пожарные районного управления ГСЧС проводят локализацию возгорания.

Однако паводок, подтопление усложняет подъезд к огню. Работает специальная техника, адаптированная для заболоченных территорий.

"После ликвидации соответствующие службы оценят ущерб, который огонь нанес экологии города. О причинах пожара - обязательно узнаем реальную причину. Я уже обратился к правоохранителям по поводу расследования происшествия, будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог", - отметил начальник КГВА.

Фото: ликвидация пожара на Осокорках (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По информации главы Дарницкой районной государственной администрации Николая Калашника, пожарные ликвидировали одну из очагов возгорания и продолжают борьбу с огнем. На месте работает следственно-оперативная группа.

Что предшествовало

В Дарницком районе Киева на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности.

Как отметили спасатели, у озера Тяглее горит сухая трава.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что причина пожара пока неизвестна, ее установят позже.

Позже стало известно, что пожар начался на территории экопарка Осокорки.

Представители экопарка заявляют, что причиной пожара является поджог.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что спасатели ликвидируют вспышку камыша у озера Тягле.