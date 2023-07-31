Пожар на корабле возле Нидерландов: спасатели взяли горящее судно на буксир

Возле побережья Нидерландов в Северном море приступили к мероприятиям по буксировке горящего грузового судна Fremantle Highway, которое перевозило 2800 автомобилей, но не его борту 26 июля вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Нидерландское национальное управление водными ресурсами Rijkswaterstaat.
Буксировка на шоссе Фримантл стартовала в воскресенье после того, как огонь на грузовом судне существенно уменьшился, чем воспользовались спасатели Multitraship/Smit Salvage.
Было успешно реализовано дополнительное буксировочное соединение, транспортировка осуществляется медленно и контролируемо (примерно 3 узла, 5,5 км/ч) двумя буксирами к новому - временному местоположению, в 16 км к северу от Ширмонниког и Амеланд.
Отмечается, что во время буксировки постоянно контролируется устойчивость горящего судна. Нефтедобывающий корабль Arca, а также другие судна Rijkswaterstaat и Германии, остаются неподалеку, и готовы принять меры по вызову, если произойдет загрязнение нефтью. Корабли оцепления и авиация береговой охраны продолжают следить за ситуацией на месте.
Как быстро удастся завершить буксировку грузового корабля Fremantle Highway во временный пункт назначения пока определить сложно - это зависит от погодных условий, развития дыма, течения и прилива.
После того как пострадавший из-за пожара корабль доберется до порта, будут начаты следующие шаги в процессе его восстановления.
В Северном море у побережья Нидерландов происходит буксировка горящего грузового судна Fremantle Highway (фото: rijkswaterstaat.nl)
Пожар на сухогрузе Fremantle Highway произошел в ночь с 26 на 27 июля примерно в 30 км от нидерландского острова Амеланд. Судно направлялось из немецкого Бремергафена в Порт-Саид в Египте.
Вероятной причиной пожара стало возгорание в одном из 25 электромобилей, после чего пламя быстро перекинулось на другие машины.
По предварительной информации, в результате инцидента есть жертва и несколько раненых.
Всего на борту Fremantle Highway находились 23 человека. 7 из них организованно спрыгнули с судна, и были спасены. Остальных эвакуировали вертолетом.
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