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Пожар в Керчи после взрывов 16 августа: спутник зафиксировал последствия

Воскресенье 18 августа 2024 03:33
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Пожар в Керчи после взрывов 16 августа: спутник зафиксировал последствия Иллюстративное фото: появились кадры со спутника о пожаре в оккупированной Керчи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе временно оккупированной Керчи в Крыму фиксируются следы пожара после взрывов, раздавшихся в ночь на 16 августа во время вероятных воздушных ударов. Соответствующие последствия можно увидеть на кадрах со спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

На обнародованных кадрах от Planet Labs, снятых со спутника и датированных 9 и 17 августа, можно увидеть возникновение следа большого пожара на земле на горе Митридат на месте вероятного удара.

Спутниковые снимки Planet Labs от 9 и 17 августа показали следы пожара в районе Керчи после взрывов (фото: t.me/radiosvoboda)

При этом остается неясным, что именно пылало на локации, а также что вызвало пожар.

Так, согласно данным ресурса Wikimapia, на месте огненного ЧС расположен подземный резервуар хранения чистой воды "Митридатский".

Вместе с тем звучали версии, в частности, от мониторинговой группы Telegram-канала "Крымский ветер", что на горе Митридат был установлен зенитный комплекс "Панцирь-С1" российских захватчиков, и что эта система ПВО могла быть поражена или повреждена.

Взрывы в Крыму 16 августа

Напомним, в ночь на 16 августа в оккупированном Крыму раздавались взрывы, которые были слышны сразу в нескольких городах, в том числе в Севастополе, Керчи, Черноморском.

Из-за атаки перекрывалось движение по Крымскому мосту, а гауляйтеры Севастополя и Феодосии заявляли о работе ПВО будто бы из-за атаки ракет и дронов.

В сети писали, что в Керчи якобы был "прилет" на горе Митридат, там расположен комплекс ПВО "Панцирь-С1", где зафиксировали пожар.

Добавим, что вечером 16 августа в оккупированном городе Керчь в Крыму также прогремели взрывы.

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