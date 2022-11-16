Пожежа у готелі для українських біженців у Німеччині: стало відомо, хто влаштував підпал
У Німеччині правоохоронці затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф, в якому проживали українські біженці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Через чотири тижні після пожежі слідчі затримали пожежника, який міг навмисно підпалити будівлю. При цьому правоохоронці виключили, що злочин був скоєний із політичних мотивів.
Там пояснили, що 32-річний підозрюваний причетний і до інших пожеж у цьому районі.
Крім того, як виявилося, чоловік допомагав своїм колегам у гасінні загоряння у гуртожитку.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що у муніципалітеті Грос-Штремкендорф, Німеччина, згорів гуртожиток для українських біженців. В якості основної версії поліція відразу ж розглядала підпал.
Проте правоохоронці підозрювали, що злочин був скоєний із політичних мотивів. Оскільки за кілька днів до події на табличці біля гуртожитку вандали намалювали графіті зі свастикою.
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