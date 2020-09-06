Пожежі на сході: відкритого вогню немає в одній області, гасіння триває

У неділю, 6 серпня, в Україні продовжують гасити пожежі в Харківській і Луганській областях. Відкритого вогню немає в одній області, загрози населеним пунктам також.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, в Луганській області загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту газорегуляторного пункту поблизу села Лобачеве. Пожежі гасять по периметру в доступних місцях.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб і 90 одиниць техніки.

В Харківській області відкритого вогню не спостерігається. Здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра.

До гасіння залучено 189 осіб і 31 одиниця техніки.

Зазначимо, масштабні пожежі в Харківській області спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. На момент прибуття рятувальників пожежа охопила близько 80 га, пізніше вона поширилася на площу у 500 га.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі під час гасіння пожежі пропали двоє бійців ООС.