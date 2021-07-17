Пожежі в Луганській області: Рада вимагає звільнити регіонального начальника ДСНС

За його словами, після висновків ТСК роботу у цій справі мають продовжити в МВС.

Нардеп повідомив, що ТСК дійшла висновку, що Пшик не впорався зі своїми обов'язками під час боротьби із пожежами та ліквідації наслідків трагедії.

"Ми не те, що просимо, ми наполягаємо на тому, щоб змінили голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області. Тому що пан Пшик провалив гасіння пожеж, провалив роботу своєї служби під час цих пожеж", - сказав депутат.