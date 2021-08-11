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Пожежі в Греції. Поліція затримала понад 100 осіб за підпали лісів

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Афіни, Середа 11 серпня 2021 22:34
Пожежі в Греції. Поліція затримала понад 100 осіб за підпали лісів Фото: у Греції за підпали лісів затримали понад 100 осіб (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Греції затримала 118 осіб за підозрою в умисних або випадкових підпалах лісів, з них 18 були заарештовані. Вік винних коливається від 15 до 78 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Alpha News.

За його даними, з 4 по 11 серпня поліція провела по всій країні 118 затримань за підозрою в умисному підпалі лісів або підпалах через недбалість. На 18 осіб були складені документи на арешт.

На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, спалюючи овечу шерсть. У місті Сірка в парку спалювали кабелі, щоб добути з них мідь. У гаю Фінопулу в Гізі іноземець за допомогою паперових рушників і зім'ятих пачок з-під сигарет намагався підпалити дерево і суху траву.

У містечку Кріонері пожежний-доброволець підпалював траву, щоб самому ж загасити загоряння. Таким чином він влаштував чотири пожежі, один з яких поширився на кладовище.

Також було заарештовано шість осіб за грабежі напівзруйнованих пожежами будинків.

Нагадаємо, в Греції з початку серпня вирують лісові пожежі. Тільки на острові Евія вигоріло понад 200 тисяч гектарів.

Зазначимо, за ніч 11 серпня у країні через пожежі евакуювали понад 20 населених пунктів.

Як повідомлялося, Україна надіслала сотню досвідчених рятувальників з усієї країни в Грецію, щоб допомогти з масштабними лісовими пожежами.

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