Пожежі в Греції: "Метінвест" профінансував переліт українських рятувальників

Загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 людей приземлився в київському аеропорту "Жуляни" у понеділок, 16 серпня.

"Завдяки вам імідж нашої країни, а разом з ним і нашої Служби збільшився в рази. Гасло "Слава Україні!" звучало як символ вдячності і перемоги над руйнівною стихією. Ви гідно представили свою Батьківщину і головне - вийшли з цієї битви живими і неушкодженими. У цьому вам хотіли і ваші рідні, і прості українці, які залишали теплі коментарі в соцмережах та молилися за ваше благополуччя. Я вам щиро дякую за вашу роботу, за вашу допомогу і врятовані будинки простих людей, що опинилися в полоні вогню ", - зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.