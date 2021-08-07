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Пожежі у Греції: які регіони Греції завтра може охопити вогонь

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Греція, Субота 07 серпня 2021 22:44
Пожежі у Греції: які регіони Греції завтра може охопити вогонь Фото: стало відомо, в яких регіонах завтра в Греції може спалахнути вогонь (Getty Imges)
Автор: Марія Кучерявець

У Греції продовжують вирувати масштабні пожежі. За останню добу в країні зафіксували понад 400 загорянь, завтра прогнозують пожежі у п’яти регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"На завтра, неділю, 08 серпня 2021 року, прогнозується дуже високий ризик пожежі з категорією ризику 4", - йдеться у повідомленні

За інформацією посольства, небезпека загоряння є високою для таких областей:

  • регіон центральної Греції (острови Евія, Фіотида, Беотія);
  • регіон Аттика;
  • регіон Крит (Іракліон, Лассіті);
  • Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія);
  • Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж в Греції загинули 2 людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.

Додамо, що Україна відправила до Греції своїх рятувальників, щоб допомогти перемогти лісові пожежі.

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