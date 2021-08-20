Пожежі у Франції: вогонь знищив вже понад вісім тисяч гектарів лісу

Повідомляється, що в результаті пожежі загинули дві людини. 50-річний чоловік загинув у власному будинку в Грімо, приблизно в 12 кілометрах від Сен-Тропе, і 32-річна жінка в тому ж місті.

Префект регіону Вар Евенс Річард повідомив журналістам, що пожежу вважають стабільною, тобто поки вогонь не поширюється. Чиновник попередив, що підвищення температури і зміна напрямку вітру на вихідних можуть змінити ситуацію.

"Ми не можемо виключити нового відновлення пожежі», - сказав він.

Вогонь вже знищив 8 100 гектарів лісів та іншої рослинності, зокрема виноградників.

Варто відзначити, що цього року потужні лісові пожежі сталися в Туреччині, Болгарії, Албанії, Північній Македонії, Греції, Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Тунісу, Алжиру і Марокко.