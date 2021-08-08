Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області
Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області. Під час ліквідації загоряння сухої трави вогнеборці врятували від знищення вогнем об'єкти в с.Бахмутське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначається, повідомлення про пожежу на околиці с. Бахмутське надійшло диспетчеру служби порятунку 7 серпня о 10:55. На місці пожежники виявили, що горить трава, чагарники і очерет на площі 2 га. Рятувальники негайно почали гасити вогонь. Роботи ускладнював сильний поривчастий вітер.
Виникла загроза будівлям у Бахмутському, але внаслідок злагоджених дій вогнеборців від знищення вогнем було врятовано 23 будівлі та споруди, у тому числі 8 житлових будинків.
О 13:08 пожежу локалізовано, а остаточно ліквідовано о 13:47.
Інформація про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не надходила.
Всього від Головного управління ДСНС до ліквідації пожежі залучалися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, що в Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі.
Також раніше ми писали, що у Донецькій області в результаті пожежі загинули троє дітей.