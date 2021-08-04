ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві масштабна пожежа. Горять склади

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 14:15
У Києві масштабна пожежа. Горять склади Фото: у Києві сталась пожежа (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Марка Вовчка сталась пожежа. Горять склади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Масштабна пожежа в Києві сталась на Куренівці, там горять склади.

На місці працюють бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Києві масштабна пожежа. Горять складиФото: у Києві сталась пожежа (РБК-Україна)

Причини пожежі поки невідомі.

У Києві масштабна пожежа. Горять складиОновлено: у прес-службі ДСНС повідомили, що в Києві на вул. Куренівська, 21, що в Оболонському районі міста, сталася пожежа в 1-поверховій недіючій складській будівлі, розміром 45х12 м. Пожежу локалізовано о 14:25. Триває ліквідація.

На гасіння залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
склад пожежа
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять