У Києві масштабна пожежа. Горять склади
Фото: у Києві сталась пожежа (РБК-Україна)
У Києві на вулиці Марка Вовчка сталась пожежа. Горять склади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.
Масштабна пожежа в Києві сталась на Куренівці, там горять склади.
На місці працюють бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Фото: у Києві сталась пожежа (РБК-Україна)
Причини пожежі поки невідомі.
Оновлено: у прес-службі ДСНС повідомили, що в Києві на вул. Куренівська, 21, що в Оболонському районі міста, сталася пожежа в 1-поверховій недіючій складській будівлі, розміром 45х12 м. Пожежу локалізовано о 14:25. Триває ліквідація.
На гасіння залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу ДСНС.