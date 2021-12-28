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Через пожежу під Тернополем затримується потяг на Київ

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Тернопіль, Вівторок 28 грудня 2021 21:25
Через пожежу під Тернополем затримується потяг на Київ Фото: потяг на Київ затримується через пожежу під Тернополем (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поїзд №58 Ворохта-Київ затримується через пожежу на складі хлібокомбінату в Тернопільській області. Склад знаходитиметься на станції Чортків до локалізації загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

В УЗ зазначили, що склад хлібоприймального комбінату в Чорткові, де спалахнула пожежа, знаходиться впритул до залізничних колій. У зв'язку з цим поїзд №58 Ворохта-Київ буде затриманий до локалізації загоряння.

"Поїзд прибув до станції Чортків о 20.56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково", - уточнили в УЗ.

Як уточнив перевізник, внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії, яка використовується для подачі зерна та круп. Зараз на місці працює пожежний потяг із Тернополя.

Фото: під Тернополем горить склад хлібокомбінату - затримано поїзд до Києва (te.20minut.ua)

Нагадаємо, пожежа на території хлібокомбінату у місті Чортків спалахнула увечері 28 грудня. Вогонь охопив дах будівлі та загрожує перекинутися на місце зберігання паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. До гасіння залучили пожежний потяг.

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Укрзалізниця Тернопольская область
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