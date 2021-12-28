Через пожежу під Тернополем затримується потяг на Київ
Поїзд №58 Ворохта-Київ затримується через пожежу на складі хлібокомбінату в Тернопільській області. Склад знаходитиметься на станції Чортків до локалізації загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
В УЗ зазначили, що склад хлібоприймального комбінату в Чорткові, де спалахнула пожежа, знаходиться впритул до залізничних колій. У зв'язку з цим поїзд №58 Ворохта-Київ буде затриманий до локалізації загоряння.
"Поїзд прибув до станції Чортків о 20.56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково", - уточнили в УЗ.
Як уточнив перевізник, внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії, яка використовується для подачі зерна та круп. Зараз на місці працює пожежний потяг із Тернополя.
Фото: під Тернополем горить склад хлібокомбінату - затримано поїзд до Києва (te.20minut.ua)
Нагадаємо, пожежа на території хлібокомбінату у місті Чортків спалахнула увечері 28 грудня. Вогонь охопив дах будівлі та загрожує перекинутися на місце зберігання паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. До гасіння залучили пожежний потяг.