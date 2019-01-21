Через пожежі на суднах біля Керченської протоки загинули 10 осіб

Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

Зараз йде рятувальна операція

В результаті пожежі на двох суднах в районі Керченської протоки загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ з посиланням на прес-службу Росморречфлота.

Повідомляється, що пожар стався в результаті вибуху на одному з суден. На борту судна "Кандій" знаходилися 17 людей, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" знаходилися 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії.

Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця пожежі.

Нагадаємо, 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею.

Гасіння танкера була ускладнена погодними умовами в Східно-Китайському морі. Судно перевозило 136 тис. тонн конденсату. Також повідомлялося, що рятувальники продовжують пошуки 31 безвісти зниклого члена екіпажу.