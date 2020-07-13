Через пожежу в Одесі відселення потребують 38 місцевих мешканців

В Одесі через пожежу у трьохповерховому будинку, яка виникла вчора у Приморському районі міста на вул. Буніна, відселення потребують 38 мешканців. Наразі їх тимчасово пересилили до бази відпочинку "Мрія".

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку вчора о 14:33. Однак вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв м.

Зазначається, що жертв та постраждалих у наслідок пожежі немає.

Нагадаємо, у центрі Одеси загорівся житловий будинок 1814 року побудови.

Також раніше повідомлялось, що в Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок внаслідок чого з-під завалів було виведено 25 осіб.